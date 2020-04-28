В Челябинской области на COVID-19 проверяют 250 обитателей дома престарелых

В доме-интернате для престарелых в Верхнеуральске COVID-19 диагностировали у одной из сотрудниц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудница дома-интерната для престарелых и инвалидов в Верхнеуральске госпитализирована в городскую больницу №1 Магнитогорска после того, как у нее подтвердился анализ на COVID-19.

Об этом сообщил главный врач районной больницы Верхнеуральска Максим Полинов. По словам медика, анализ на коронавирусную инфекцию взяли у родственников женщины. Также начали обследование всех контактировавших с нею. Это 250 сотрудников и подопечных дома престарелых.

Напомним, на минувшей неделе власти региона перевели все учреждения социальной сферы круглосуточного пребывания на режим превентивной самоизоляции: сотрудники работают и живут здесь по 14 дней. Это произошло после того, как в нескольких интернатах для детей у сотрудников обнаружили коронавирус. Вчера стало известно, что в одном из них, расположенном в Троицке, анализ на COVID-19 подтвердился еще у одной из сотрудниц и у воспитанницы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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