В Челябинской области умер четвертый пациент с коронавирусом

Скончался еще один южноуралец с COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Магнитогорске скончался пациент, у которого был диагностирован COVID-19. Об этом на заседании Магнитогорской городской Думы сообщила заместитель директора ГКУЗ «ЦКДМО» Елена Симонова.

По словам медика, смерть наступила вследствие развившейся ковидной пневмонии. Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

Это уже четвертая смерть в Челябинской области, связанная с коронавирусной инфекцией. Однако причинами первых трех, по информации властей, были онкологические заболевания, ковидная пневмония признавалась лишь сопуствующим заболеванием. Таким образом, смерть в Магнитогорске стала первой, причиной которой официально признана пневмония, развившаяся из-за поражения коронавирусной инфекцией.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.20

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