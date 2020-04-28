Минздрав озвучил свежие данные: заболеваемость COVID-19 на Южном Урале растет

В Челябинской области за сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом в регионе зафиксировано 432 случая заболевания COVID-19. 49 пациентов уже выписаны из больниц.

За время пандемии скончались 4 человека, инфицированных коронавирусом. В том числе, один непосредственно от ковидной пневмонии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.04.20

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