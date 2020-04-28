Чиновники настойчиво уговаривают южноуральцев не экономить на коммунальных услугах

Чиновники настойчиво уговаривают южноуральцев сэкономить на чем-нибудь другом, но обязательно оплатить коммунальные услуги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за март-апрель 2020 года платежи южноуральцев значительно сократились. Об этом заявил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

По словам чиновника, суммарная задолженность населения превысила 17 миллиардов рублей, из них 4 миллиарда рублей южноуральцы недоплатили за топливно-энергетические ресурсы.

Власти Южного Урала предпринимают попытки купировать проблему. Так, порядка 500 миллионов рублей они намерены заплатить коммунальщикам за выполнение дополнительных работ по дезинфекции. Кроме того, в областном правительстве прорабатывается вопрос субсидирования коммунальных организаций с целью возмещения им сверхнормативных потерь. Пока общая цифра субсидий неизвестна, но, по словам Сергея Шаля, речь идет о сотнях миллионов рублей.

Впрочем, на фоне общей задолженности поддержка региональных властей выглядит бледно. Поэтому чиновники продолжают уговаривать южноуральцев своевременно оплачивать квитанции. «Да, пеню в настоящее время не начисляются. Но сами коммунальные платежи никуда не денутся. И граждане должны понимать, что с этими долгами все равно придется расплачиваться. А по окончании нынешнего периода вряд ли южноуральцев ждет многократный рост доходов», – заявил вице-губернатор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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