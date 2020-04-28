В Челябинске комендант общежития попалась на взятках от студентов

В Челябинске комендант студенческого общежития продавала студентам «люкс-номера».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в следственной части управления полиции областного центра расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челябинску установили, что 36-летняя челябинка, занимая должность коменданта одного из студенческих общежитий, получила от 19-летней студентки 15 тысяч рублей за предоставление возможности проживать в комнате одной.
В ходе работы следователями установлена причастность женщины к совершению 10 аналогичных эпизодов противоправной деятельности.
В настоящее время ей предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов незаконной деятельности обвиняемой.
В соответствии с действующим законодательством задержанной грозит до восьми лет лишения свободы.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 28.04.20
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