В Челябинске комендант общежития попалась на взятках от студентов

В Челябинске комендант студенческого общежития продавала студентам «люкс-номера».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в следственной части управления полиции областного центра расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Челябинску установили, что 36-летняя челябинка, занимая должность коменданта одного из студенческих общежитий, получила от 19-летней студентки 15 тысяч рублей за предоставление возможности проживать в комнате одной.

В ходе работы следователями установлена причастность женщины к совершению 10 аналогичных эпизодов противоправной деятельности.

В настоящее время ей предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов незаконной деятельности обвиняемой.

В соответствии с действующим законодательством задержанной грозит до восьми лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.20

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