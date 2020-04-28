Превратности рынка: власти не знают, как компенсировать потери южноуральских транспортников

Потери предприятий сферы общественного транспорта в Челябинской области исчисляются сотнями миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за месяц предприятия общественного транспорта Южного Урала потеряли около 300 миллионов рублей. Об этом сообщил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль.

По оценкам региональных властей, порядка 200 миллионов рублей потерял муниципальный транспорт, еще примерно 100 миллионов – потери компаний, обслуживающих межмуниципальные маршруты и вокзалы.

При этом механизма компенсации затрат предприятиям общественного транспорта в Челябинской области не существует, признался чиновник. Все дело в том, что большинство транспортников работают, используя при ценообразовании нерегулируемые тарифы, и правительство пока мало представляет, каким образом можно посчитать, на какое возмещение из регионального бюджета транспортники могут претендовать.

Так что пока в правительстве региона есть лишь понимание того, что сферу общественного транспорта придется поддерживать. Но каким образом – пока неясно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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