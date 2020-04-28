Мэрия Челябинска продолжает транжирить деньги на фоне пандемии

Власти Челябинска уличили в неоправданной щедрости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Челябинской городской Думы поддержали предложение мэрии о существенном повышении заработной платы руководителям муниципальных учреждений, подведомственных городскому комитету дорожного хозяйства.

По данным источников, в общем фонд оплаты труда сотрудников учреждений увеличился на 40 миллионов рублей. При этом среди рассматривавшихся гордумой проектов есть лишь один документ, касающийся положения об оплате труда подопечных комитета дорожного хозяйства.

Согласно документу, руководителям в зависимости от группы, к которой относится муниципальное учреждение устанавливается оклад в 26,3 тысячи рублей (ранее – 16,9 тысячи рублей), 21,1 тысячи рублей (13,7 тысячи рублей) и 18,7 тысячи рублей (10,6 тысячи рублей). Соответственно, вслед за окладом вырастут и стимулирующие выплаты (они составляют до 100% от оклада). Неизменной осталась лишь верхняя планка стимулирующих выплат из средств, заработанных самим учреждением – 50 тысяч рублей.

И подобная забота о себе – не единственное, что раздражает горожан в действиях мэрии. Так, на фоне усиленного затягивания поясов сидящих уже больше месяца на самоизоляции челябинцев в мэрии затеяли ремонт фасада.

Конечно, чиновники могут заявить в оправдание, что ремонт фасада – один из видов капитального ремонта и оплачивается из средств, уже перечисленных в фонд капремонта. А вот о ремонте внутри здания этого сказать уже нельзя. Между тем, бюджетные деньги тратятся как на косметический ремонт помещений мэрии, так и на помещения городской Думы. Единственное, что пока заявляли чиновники в качестве объяснения – это то, что контракт на выполнение работ был подписан до режима самоограничения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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