На северо-западе Челябинска иномарка влетела в остановку

В Челябинске легковушка врезалась в остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 28 апреля, во второй половине дня на Комсомольском проспекте.

На остановке «8-й микрорайон» столкнулись автомобили Opel и Hyundai. От удара одну из машин бросило на тротуар, и она, пробив ограждение, врезалась в остановку общественного транспорта. К месту происшествия прибыло несколько экипажей скорой медицинской помощи.

К счастью, никто из горожан, бывших на остановке, не пострадал. Меньше повезло водителям и пассажирам столкнувшихся автомобилей. Им пришлось оказать помощь. Одного человека госпитализировали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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