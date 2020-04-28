Ни в чем себе не отказывайте! Чиновники признали, что большинство южноуральцев, обратившиеся на биржу труда, получат минимальное пособие

Финансовая поддержка, обещанная президентом РФ и губернатором Челябинской области, недоступна большинству оставшихся без работы из-за пандемии южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к июлю уровень зарегистрированной безработицы в Челябинской области вырастет до 45-50 тысяч человек. Об этом заявил руководитель главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов.

«По прогнозу, на конец апреля безработными будут признаны 35 тысяч человек, а к июлю будет 45-50 тысяч, – сказал чиновник. – Мы понимаем, что с учетом высоких выплат люди будут стоять на учете максимальный срок, то есть до июля. Все вставшие на учет получат федеральную выплату – 12 тысяч 130 рублей плюс уральский коэффициент. Кроме того, 15 тысяч рублей от губернатора уже получили более 2,5 тысяч человек».

И тут же стал противоречить самому себе, признавшись, что большинство южноуральцев могут рассчитывать лишь на минимальное пособие по безработице. «Высвобождение людей дает розница, и серьезная проблема в том, что там многие работают без оформления. Это вызывает негативные последствия, люди идут как длительно неработающие и получат минимальное пособие», – констатирует чиновник.

Впрочем, сами южноуральцы не верят ни официальной статистике, ни обещаниям властей. «Больше половины вообще туда не пошли, потому как только 1700 светило... Так что статистика по безработице совсем иная», – пишут они в социальных сетях.

«Не могу заполнить резюме, из-за этого заявление не заполняется. Вылетает... Там половина населения страны сидят и все пишут, а на горячей линии непонятные телефоны дают, где ничем помочь не могут. На запись по данному телефону в центр занятости тупо 40 минут на телефоне висишь, и сбрасывают или занято», – жалуются жители области.

А кто-то и вовсе заявляет, что им отказались начислять даже минимальное пособие. «Они не будут выплачивать пособие по безработице тем, кто работал и не предоставил справку о доходах за последние 3 месяца работы! Вот так вот мне сказали, – рассказывает челябинка. – А работодатель не отвечает на звонки и не дает эту справку. Что делать тем людям, у кого нет такой справки? Они даже минималку получать не будут. Так что это просто вранье. Мое заявление лежит уже месяц, и все, что они сделали, это только позвонили и сказали, что без этой справки вы не на что не рассчитываете и все. Вот так вот они работают».

В одном южноуральцы почти единодушны: зарегистрироваться в центре занятости – тот еще квест. «Подала заявление 14 апреля. То одного им не хватает, то другого. И каждый раз новое окошко появляется. Нельзя, чтобы все сразу было», – возмущается жительница области.

И даже наиболее оптимистично настроенные южноуральцы признаются, что с первого раза встать на учет им не удалось. И радует их лишь то, что добиться цели им удалось меньшей кровью, нежели они рассчитывали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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