Мэр Златоуста, ушедший в отставку по требованию горожан, подался в оппозицию

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин перекрасился в левые патриоты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин решил расстаться с партией «Единая Россия». Об этом он сообщил на личной странице в социальных сетях.

«Причин много – и внешние, и личные внутренние», – признался бывший высокопоставленный чиновник. Но с политикой Жилин завязывать не собирается и намерен вступить в ряды нового политического образования лево-патриотического толка – партию «За Правду».

«Этой мой принцип. И вся та ложь в отношении моей работы, работы моей команды, рано или поздно станет очевидной даже для тех, кто ее распространял», – пишет экс-чиновник.

«Сегодня городу нужна сильная партия. Партия Реальных Дел, готовая принять любые вызовы и отвечать за свои дела, – продолжает Вячеслав Жилин, срываясь в порыве пафоса на лозунги только что покинутой им партии. – И работать для людей. Именно такой я вижу партию «За Правду». За глубинку, малые города, села, за семьи, за наших детей».

Напомним, Вячеслав Жилин подал в отставку с поста мэра Златоуста в начале сентября, за неделю до Единого дня голосования, в который выбирали, в том числе, губернатора Челябинской области.

За неделю до отставки в ходе визита в Златоуст врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал работу чиновников по строительству лыжно-биатлонного комплекса имени Ишмуратовой и газификации поселка Закаменский. К тому же, в городе сложилась катастрофическая ситуация с задолженностью за газ перед компанией НОВАТЭК, которая достигла 500 миллионов рублей. При этом жители города исправно платили за коммунальные ресурсы. Однако, попав на счета коммунальных компаний, деньги испарялись в неизвестном направлении. Некоторые горожане подозревали тогда, что МУП «Коммунальные сети ЗГО», ООО «Теплоэнергетик» и ООО «ЗЭМЗ-Энерго» (по некоторым данным, подконтрольные Жилину) вместо того, чтобы расплатиться с НОВАТЭКом, выводили деньги в оффшоры.

В Златоусте Жилин к концу своего руководства городом вызывал стойкое отторжение у горожан: на встрече Алексея Текслера с жителями города люди кричали градоначальнику «Уходи!» Тот до последнего спорил со своими оппонентами. Но после предложения главы региона оценить работу мэра в день голосования 8 сентября пообещал: если получит от горожан «неуд», уйдет в отставку.

Однако, после недельного размышления решил уйти добровольно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.20

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