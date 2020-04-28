В Челябинской области районную администрацию закрыли на самоизоляцию

У чиновницы администрации Троицкого района подтвердился тест на коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», COVID-19 обнаружили у бухгалтера администрации Троицкого района.

Впрочем, круг контактных лиц невелик, сообщают источники: часть чиновников и до этого работала из дома. Пока тесты взяли у родственников сотрудников администрации.

Известно, что чиновница живет в Троицке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.04.20

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