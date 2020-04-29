В Челябинской области полиция накрыла сеть нелегальной торговли сигаретами

Полицейские Кыштыма изъяли партию немаркированной табачной продукции на миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела полиции «Кыштымский» пресечена деятельность группы лиц, продававших на территории города табачную продукцию без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

«В результате проведенных мероприятий полицией установлены и задержаны подозреваемые – местные жители, 1971 и 1974 годов рождения. Задержанные осуществляли незаконное хранение, перевозку и сбыт немаркированной табачной продукции», – рассказали в силовом ведомстве.

В торговых точках на территории Кыштыма, а также в местах хранения продукции полицейскими изъято около 7 тысяч пачек сигарет на общую сумму 1 миллион рублей.

Следствием межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи – 6 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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