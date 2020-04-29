В Челябинской области вновь отмечен резкий скачек заболеваемости коронавирусом: за стуки подтверждено 67 новых случаев.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения региона, среди новых подтверждений – 32 человека в Златоусте. «Это результат масштабного тестирования. Было проведено более 2 тысяч исследований, в том числе повторных по очагу», – пояснили в ведомстве. Напомним, масштабный очаг инфекции возник в городской больнице.

Еще 23 человека – жители Магнитогорска. «Это ранее выявленный очаг, по которому был закрыт один из рынков», – уточняют в минздраве.

Всего с начала эпидемии коронавирус на Южном Урале выявлен у 499 человек. 54 из них уже выписаны, 438 продолжают лечение, 3 перевели в регионы по месту регистрации. 4 человека умерли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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