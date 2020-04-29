Банкира из Казахстана, сбежавшего на Южный Урал с деньгами хозяев, вернули на родину

Житель Республики Казахстан выдан правоохранительным органам за хищение средств банка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, на территории региона задержан 29-летний гражданин Республики Казахстан, который в ноябре 2019 года в городе Житикар, являясь начальником отделения филиала банка, похитил из кассы учреждения 205 тысяч евро, причинив материальный ущерб в особо крупном размере.

Прокуратурой Челябинской области в отношении задержанного, помещенного под стражу, проведена экстрадиционная проверка, по результатам которой вышестоящей прокуратурой принято решение о выдаче банкира правоохранительным органам Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

Решение вступило в законную силу, в связи с чем, мужчина передан правоохранительным органам Республики Казахстан.

За совершение преступления ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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