В Челябинской области увольняют одного из вице-губернаторов

Заместитель губернатора Челябинской области – министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов будет уволен.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве региона, заявление об уходе по собственному желанию в связи с выходом на пенсию уже подписано.

Исполняющим обязанности министра общественной безопасности назначена Светлана Костина. Курировать министерство будет заместитель губернатора области Сергей Сушков.

Отметим, в ноябре Климову исполнится 65 лет. Карьеру он начал с должности мастера строительно-монтажного управления. В 1980 году перешел на работу в штаб гражданской обороны Копейска. С 1990 года работал в различных должностях в штабе гражданской обороны области. С 1997 года по январь 2005 года был начальником Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по Челябинской области.

С января 2005 по февраль 2013 года – начальником Главного управления МЧС России по Челябинской области.

В феврале 2014 года назначен заместителем председателя правительства Челябинской области.

С 1 января 2015 года – заместитель губернатора Челябинской области. С 6 ноября 2018 года – заместитель губернатора Челябинской области – министр общественной безопасности Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.04.20

Банкира из Казахстана, сбежавшего на Южный Урал с деньгами хозяев, вернули на родину. / В Челябинской области вновь отмечен резкий скачок заболеваемости коронавирусом. / В Челябинской области полиция накрыла сеть нелегальной торговли сигаретами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»