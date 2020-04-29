В Челябинской области сотрудника Ростехнадзора задержали при получении взятки

В Челябинской области сотрудник Ростехнадзора и бывший сотрудник ведомства подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника областного Ростехнадзора и бывшего сотрудника ведомства, которые подозреваются соответственно в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, 28 апреля южноуральцы были задержаны при получении и передаче от представителя коммерческой организации взятки в 40 тысяч рублей за подписание разрешения на ввод в эксплуатацию газового трубопровода.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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