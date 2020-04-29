В Челябинске, наконец, отключат отопление: глава города Наталья Котова подписала соответствующее распоряжение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы изнывают от жары с середины месяца. Однако городские власти завершать отопительный сезон не торопились, ссылаясь на норматив, согласно которому среднесуточная температура наружного воздуха не должна опускаться ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд. В результате, горожанам придется оплатить навязанную им тепловую энергию за весь месяц.

Отключать батареи в жилом секторе и социальных объектах начнут 30 апреля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.04.20

В Челябинской области сотрудника Ростехнадзора задержали при получении взятки. / В Челябинской области увольняют одного из вице-губернаторов. / Банкира из Казахстана, сбежавшего на Южный Урал с деньгами хозяев, вернули на родину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»