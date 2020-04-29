Бывший южноуральский полицейский с приятелями получили за наркотики 30 лет на троих

В Челябинской области осуждены бывший сотрудник полиции и двое его подельников признаны виновными в сбыте наркотических средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший сотрудник отдела полиции «Кыштымский» и двое южноуральцев признаны виновными в соответствии со степенью участия в пособничестве в сбыте и сбыте наркотических средств с использованием своего служебного положения, в крупном размере, сбыте наркотического средства, а также превышении и пособничестве в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следствием и судом установлено, что в период 2016-2017 годов сотрудник полиции, используя служебное положение, с привлечением двух подельников, сбывали наркозависимым наркотические средства в крупном размере.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Приговором суда экс-полицейский приговорен к 12 годам колонии строгого режима, один из его подельников получил 8 лет колонии строгого режима, другой – 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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