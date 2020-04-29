ПФР отказал 91-летнему южноуральцу в выплате к Дню Победы из-за его участия в ликвидации националистического подполья

ПФР до последнего отказывал 91-летнему ветерану Великой Отечественной войны в праздничной выплате к юбилею Победы.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, вышестоящий суд подтвердил законность требований надзорного ведомства, обязав произвести денежную выплату 91-летнему ветерану Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку по обращению 91-летнего участника Великой Отечественной войны по вопросу отказа территориального управления Пенсионного фонда в денежной выплате.

Было установлено, что мужчина является ветераном Великой Отечественной войны, участвовал в боях на фронтах с 1948 по 1951 годах, в ходе ликвидации националистического подполья на западе Советского Союза.

В соответствии с указом президента России «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы», начиная с 2019 года гражданам, постоянно проживающим на территории страны, являющимся участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах», производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей, напомнили в надзорном ведомстве.

Однако ветерану отказано в предоставлении права на выплату, поскольку он участвовал в боевых действиях с националистическим подпольем после 1945 года.

В соответствии с законом к ветеранам Великой Отечественной войны относятся участники Великой Отечественной войны, в том числе уволенные в запас, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 по 31 декабря 1951 года.

Для восстановления нарушенного права ветерана прокурор обратился в суд с иском о признании права на получение денежных средств и возложении обязанности произвести выплату.

Решением Центрального районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Однако представитель ПФР в ходе рассмотрения дела исковые требования не признал и подал апелляционную жалобу.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения.

Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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