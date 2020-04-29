Власти Южного Урала продлили режим самоизоляции на майские праздники

Губернатор Челябинской области продлил режим самоизоляции до 12 мая. «Статистика по заболеваемости говорит о том, что опасность распространения вируса сохраняется», – объяснил это решение глава региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особенную обеспокоенность властей вызывает то, что более половины инфицированных коронавирусом не имеют симптомов. Заболевание удается выявлять только благодаря увеличению объема тестирования, признал Алексей Текслер.

«Такое число бессимптомных больных – это угроза. Поэтому необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции по 11 мая (включительно). При этом у нас готов план поэтапного смягчения режима, мы уточним, с учетом рекомендаций правительства, подготовленных по поручению президента к 5 мая. Соответственно, после 11 мая, в случае стабильной ситуации, приведем его в действие», – рассказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, на первом этапе выхода из режима самоизоляции планируется открыть парки и другие общественные пространства. За ними последуют непродовольственная розница, фитнес-центры, музеи и другие объекты, на которых можно обеспечить жесткий контроль. В последнюю очередь будет рассмотрено возобновление культурно-массовых мероприятий. Это может произойти только после того, как исчезнет опасность массового распространения коронавирусной инфекции, отметил глава региона.

Кроме того, Алексей Текслер сообщил, что поручил экономическому блоку правительства области во взаимодействии с представителями бизнеса разработать алгоритм возобновления деятельности после режима самоизоляции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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