Проверят на себе: коронавирус добрался до южноуральского минздрава

Коронавирус добрался до министерства здравоохранения Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболели четыре чиновника ведомства. Трое из них госпитализированы , один лечится дома.

Источник инфекции не уточняется. Не сообщается так же, куда именно госпитализировали сотрудников министерства. Напомним, в одной из коронавирусных больниц Челябинска в палатах нет туалетов, но покидать изолированные боксы пациентам запрещено.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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