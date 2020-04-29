Проверят на себе: коронавирус добрался до южноуральского минздрава

Коронавирус добрался до министерства здравоохранения Челябинской области.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболели четыре чиновника ведомства. Трое из них госпитализированы , один лечится дома.
Источник инфекции не уточняется. Не сообщается так же, куда именно госпитализировали сотрудников министерства. Напомним, в одной из коронавирусных больниц Челябинска в палатах нет туалетов, но покидать изолированные боксы пациентам запрещено.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 29.04.20
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