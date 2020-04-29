Самоизоляция на теплотрассе: южноуральские общественники и бездомные оказались на голодном пайке

Волонтеры рассказали, как в Челябинской области с режимом самоизоляции справляются бездомные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы без определенного места жительства и общественные организации, оказывающие им помощь, столкнулись с дополнительными трудностями в ходе режима всеобщей самоизоляции, действующего в Челябинской области уже полтора месяца. Об этом рассказал руководитель фонда «Другая медицина» Евгений Косовских.

По словам общественника, им удалось убедить бездомных соблюдать режим самоизоляции, то есть оставаться на теплотрассах, которые те облюбовали для обитания, и не выходить в общественные места. Это поможет им избежать заражения COVID-19 и самим не стать переносчиками вируса, заявил Косовских.

При этом бездомных нечем кормить: в условиях самоизоляции существенно сократился объем пожертвований. Общественники пытались получить для своих подопечных бесплатные продуктовые наборы по линии соцзащиты, но им отказали, заявив, что такая фома помощи бомжам не предусмотрена.

Из-за нехватки средств волонтеров, работающих с бездомными, не могут обеспечить защитными масками: покупать их слишком дорого, а миллионные партии поступающих в область медицинских масок, о которых так любит говорить губернатор Алексей Текслер предназначены только для медиков, официальных соцработников и сотрудников правоохранительных структур, а волонтерам и дргуим южноуральцам они не положены.

Наконец, из-за резкого сокращения пожертвований, волонтерским организациям не хватает средств на зарплату штатным сотрудникам. Власти региона, похоже, предлагают их уволить: сегодня во время брифинга губернатор Алексей Текслер предположил, что, по крайней мере, часть сотрудников НКО смогут рассчитывать на пособия по безработице.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.04.20

Проверят на себе: коронавирус добрался до южноуральского минздрава. / Власти Южного Урала продлили режим самоизоляции на майские праздники. / Демотивирующий кризис: безработица и падение реальных доходов на 15%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»