Неизвестные сообщили о бомбе на борту «Москва – Магнитогорск»

Экстренные службы подняли по тревоге после сообщения о минировании самолета «Москва – Магнитогорск».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 29 апреля, экипаж борта «Москва – Магнитогорск» при подлете к месту назначения сообщил о нештатной ситуации.

Посадка прошла в штатном режиме. К борту в срочном порядке прибыли представители экстренных служб. Как пишет «Верстов.Инфо», неизвестные связались с аэропортом и сообщили, что на борту самолета может находится взрывное устройство.

После досмотра пассажиров, багажа и самолета ничего опасного не нашли. Напомним, в середине марта и начале второй декады апреля по России прокатились волны ложных сообщений о минировании самолетов. Среди прочего, сообщения поступали и в адрес рейсов в Челябинск и Магнитогорск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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