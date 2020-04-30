Число подтвержденных случаев COVID-19 на Южном Урале превысило 500

За сутки в Челябинской области подтверждено 48 случаев коронавируса.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в регионе зафиксированы 547 инфицированных. На сегодняшний день продолжают лечение 481.
57 человек выписаны. 5 переведены в медицинские учреждения по месту регистрации в другие регионы РФ.
За время пандемии в регионе умерли 4 человека, зараженные COVID-19.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 30.04.20
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