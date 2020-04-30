В Челябинской области утвердили главу минсвязи

Руководитель южноуральского минсвязи Игорь Фетисов избавился от приставки «и.о.».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29 апреля, соответствующий документ подписал губернатор Челябинской области Алесей Текслер.

До этого Игорь Фетисов был исполняющим обязанности министра информационных технологий и связи области.

В феврале 2020 года министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов был назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. После этого и.о. главы минсвязи региона стал Игорь Фетисов. В ведомстве Фетисов работал с 2010 года в должности заместителя министра.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.04.20

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