На Урале коронавирус «вскрыл» закрытый город

В ЗАТО Озерск выявлено три случая COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации ЗАТО Озерск, на сегодняшний день в городе выявлено три случая заражения коронавирусом.

Положительная реакция на COVID-19 подтвердилась у двух военнослужащих озерской дивизии, прибывших из служебной командировки в Подмосковье. «Один из инфицированных находится в Озерске, второй – в поселке Новогорный. Третий случай зафиксирован у жительницы Озерска», – уточнили в мэрии Озерска.

В настоящее время инфицированные COVID-19 и контактировавшие с ними изолированы, находятся под контролем и наблюдением медиков, симптомы респираторного заболевания у всех отсутствуют.

Отметим, что это первые случаи заражения коронавирусом в Озерске. Как ранее сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 30 апреля в регионе зарегистрировано 547 подтвержденных случаев COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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