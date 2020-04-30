Жители Сатки возмущены «завозом» в город COVID-19

Жители Сатки испугались госпитализации в местную больницу дюжины южноуральцев с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», госпитальная база в Сатке пополнилась первыми пациентами с COVID-19. В районе, который остается один из немногих, где не выявлено «своих» случаев коронавируса, это известие вызвало если не панику, то возмущение.

«Остался один из немногих район, где своих случаев заражения не было, так нате, мы вам привезли! – цитирует «Первый областной» одну из жительниц города. – Зачем это? неужели нельзя было разместить их в больницах городов, где уже есть зараженные? Говорим о том, что надо сдержать распространение, а сами везем больных в «зеленую зону».

Глава Саткинского района Александр Глазков вынужден был обратиться к землякам в социальных сетях. «Решение по переводу больных в созданные по городам и районам госпитальные базы принимаются на уровне Челябинской области. Уход за больными коронавирусной инфекцией особенный, и в других муниципалитетах просто-напросто не хватает мест и, по-простому говоря, рабочих рук для ухода за больными, поэтому их размещают в ближайших госпитальных базах, предназначенных специально для лечения таких больных», – попытался объясниться чиновник.

Чтобы успокоить саткинцев, глава района заверил, что медицинские работники не будут покидать госпитальную базу на протяжении всего периода лечения пациентов с коронавирусом.

Впрочем, по данным издания, сегодня, 30 апреля, в Саткинском районе зарегистрирован и первый заболевший COVID-19 – житель поселка Сулея, возможно, вернувшийся из Подмосковья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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