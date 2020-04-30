По строительству конгресс-холла «Крылья» в Челябинске возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при строительстве здания конгресс-холла.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по результатам доследственной проверки по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

По предварительным данным, в 2018-2019 годах представители руководства ОГКУ «Челябоблинвестстрой», выполнявшего функции технического заказчика, необоснованно оплатили работы при строительстве здания конгресс-холла «Крылья», выполненные с технологическими нарушениями. Ущерб, причиненный бюджету, превысил 7 миллионов рублей.

Напомним, общественно-деловой центр «Крылья» должен был стать ключевым объектом саммитов ШОС и БРИКС, проведение которых запланировано в Челябинске в 2020 году. Изначально стоимость реализации проекта оценивалась в 9 миллиардов рублей. Однако найти инвесторов для участия в проекте власти региона так и не смогли.

Вскоре стало понятно, что построить объект к саммитам не успеют, вслед за чем растаяли надежды на получение финансирования из федерального бюджета. Несмотря на это, в прошлом году по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из региональной казны направили в капитал ХП «Конгресс-холл» 3,3 миллиарда рублей, а позднее – увеличили капитал до 7 миллиардов рублей, также из бюджета области.

Правда, оказалось, что и этих денег на завершение проекта не хватит: цена вопроса выросла вдвое и приблизилась к 20 миллиардам рублей. В начале апреля глава Челябинской области Алексей Текслер признался, что не совсем понимает, зачем городу и региону такой дорогостоящий проект. Оказалось, что не понимает не только глава региона: работы на объекте остановились в начале осени, а в октябре со стройплощадки исчезли краны.

Между тем, проверку бюджетных трат при строительстве объекта начала контрольно-счетная палата Челябинской области. Материалы проверки направили в прокуратуру региона, а уже оттуда – в Следственный комитет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.04.20

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