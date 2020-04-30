СКР возбудил уголовное дело об исчезновении 65 миллионов рублей при строительстве центра по шорт-треку в Челябинске

В Челябинске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при реализации проекта строительства центра по шорт-треку в ледовом дворце «Уральская молния».

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по результатам доследственной проверки по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

По предварительным данным, в период 2018-2019 годов чиновники министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ «Челябоблинвестстрой» оплатили работы и поставку оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса Регионального центра по шорт-треку на базе ледового дворца «Уральская молния». При этом в действительности работы выполнены не были, а оборудование – не поставлено. По оценкам следователей, ущерб бюджету нанесен в размере 65 миллионов рублей.

Напомним, ранее о возможном возбуждении уголовного дела сообщили в контрольно-счетной палате Челябинской области, направившей материалы проверки в региональную прокуратуру, которая, в свою очередь, передали материалы в СКР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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