Власти Южного Урала расторгают контракт на строительство полигона в Чишме

Минэкологии Челябинской области запустило процесс расторжения концессионного договора на строительство полигона ТКО в Чишме.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, ведомство расторгает концессионное соглашение с АО «Управление отходами» по строительству полигона ТКО в Чишме и двух мусороперегрузочных станций в черте областного центра.

Решение по расторжению соглашения было принято по обоюдному согласию сторон. Соглашение о расторжении вступит в силу 1 сентября, до этого времени инвестор вернет области земельные участки и результаты изысканий, а министерство подготовит новую концепцию объектов. После этого можно будет объявлять новый конкурс на поиск концессионера.

«Расторжение соглашения в первую очередь связано с тем, что устарели и нуждаются в пересмотре параметры планируемого объекта. К тому же меняется законодательство, и мы приняли региональный закон о раздельном сборе отходов. Нас не устраивает строительство огромного полигона и перегрузок, тем более, по вопросу строительства перегрузки в поселке Федоровка поступило множество жалоб от населения. Поэтому мы будем делать упор на мусоросортировку, переработку отходов и утилизацию, с минимальным захоронением «хвостов» на полигоне», – попытался сохранить лицо министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Между тем, действия чиновников по реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с самого начала подвергались критике, в том числе и со стороны экспертов. Кроме того, переход к раздельному сбору мусора и развитие мусоросортировки были объявлены среди целей «мусорной» реформы еще до ее начала. И объявлять их причиной расторжения концессии через полтора года после старта реформы и через два года после подписания договора.

К тому же в июле прошлого года тот же Сергей Лихачев уже говорил, что полигон в Чишме не строится. Более того, министр тогда заявил, что с самого начала был против реализации проекта именно в Чишме как нерационального и слишком дорогого. Теперь же в минэкологии снова «передумали» и обещают строительство полигона на том же участке, но уже новым концессионером, который появится не раньше осени этого года.

Пока же мусор продолжают свозить на полигон в Полетаево. «Полетаевский полигон также остается временным объектом и будет работать до тех пор, пока не будет исчерпана его мощность, после чего объект будет рекультивирован», – рассказал замминистра экологии Виталий Безруков.

Напомним, полигон в Полетаево власти региона изначально предполагали использовать в качестве места захоронения твердых бытовых отходов Челябинского кластера до ввода в эксплуатацию «большого» полигона ТКО в Чишме. В 2018 году министерство экологии Челябинской области подписало концессионное соглашение с АО «Управление отходами» на строительство полигона стоимостью несколько миллиардов рублей.

Все это происходило на фоне протестов жителей Полетаево, требовавших отказаться от использования площадки, расположенной на территории поселка, недалеко от водозабора Шершневского водохранилища. На все протесты чиновники минэкологии заявляли, что опасаться нечего, что полигон ТКО в Полетаево – мера временная. Сначала обещали построить полигон в Чишме за 11 месяцев. Потом время строительства растянули до двух лет. По истечении двух лет оказалось, что полигон будет строить другая компания. Если, конечно, будет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.04.20

Кризис: треть российских компаний пожаловалась на падение спроса на 90% и более. / СКР возбудил уголовное дело об исчезновении 65 миллионов рублей при строительстве центра по шорт-треку в Челябинске. / По строительству конгресс-холла «Крылья» в Челябинске возбудили уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»