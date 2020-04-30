На Южном Урале сироту, судящегося с чиновниками, заподозрили в поджоге администрации

Здание администрации Еманжелинского района пытались поджечь: минувшей ночью кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожара не случилось, повреждений и пострадавших нет. Тем не менее, полиция начала расследование инцидента. И сразу же определилась с подозреваемым: следователи решили, что самый очевидный мотив поджечь чиновников был у сироты, которого пострадавшая сторона оставила без нормального жилья.

История началась еще в 2014 году: выпускнику детдома Дмитрию Лебедеву должны были выделить квартиру, но чиновники исполнять закон не спешили. Еманжелинец судился с администрацией 6 лет, и когда, наконец, получил заветное жилье, оказалось, что жить в нем нельзя: выделенная сироте квартира больше напоминала руины – стены затянуты грибком, часть стен обвалилась, пол просел.

В результате, в марте текущего года следственный комитет возбудил уголовное по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») К ответственности из чиновников пока никого не привлекли, но, они, похоже, решили развернуть ситуацию в другую сторону.

Сегодня утром к Лебедеву приехали на работу и увезли в полицию: «Объяснили, что у меня есть мотив – конфликт с администрацией. Но у меня нет с ними конфликта – я судился с ними, восемь судов прошел и отсудил квартиру. В результате мне предоставили непригодное жилье. Потом незаконно отказывались прописать туда мою жену. Год назад мне пришлось лечь на пол в приемной мэрии и сказать, что не уйду, пока они не выполнят законные действия и не пропишут супругу. В этот же день ее прописали, – цитирует Лебедева «Знак». – Кроме того, сейчас возбуждено уголовное дело. Следствие идет медленно, никаких действий не проводится, все, пользуясь коронавирусом, спустили на тормозах, хотя моя история вызвала большой резонанс. Мы доказываем, что плохое жилье дают здесь не только мне, но и другим сиротам. Теперь я думаю, что в отношении меня идут провокации, чтобы возбудить на меня уголовное дело».

Правда, предъявить Лебедеву пока нечего, поэтому, получив объяснения, его отпустили. Теперь ищут, у кого еще есть «зуб» на еманжелинских чиновников.

Еманжелинск, Павел Зварзин

Еманжелинск. Другие новости 30.04.20

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