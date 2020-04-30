В Челябинске сдвинули сроки отключения горячей воды

В Челябинске перенесли сроки гидравлических испытаний, проводимых в рамках подготовки к новому отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обычно опрессовки начинаются сразу после майских праздников: в этом году их планировали начать с 12 мая. Однако из-за ситуацию с коронавирусом процесс решили отложить на неделю.

Обновленных график отключения горячей воды выглядит следующим образом:

1 этап – с 19 мая по 2 июня 2 этап – со 2 июня по 16 июня 3 этап – с 23 июня по 7 июля 4 этап – с 21 июля по 4 августа 5 этап – с 11 августа по 25 августа.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.04.20

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