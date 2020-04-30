Телевизор и 600 тысяч: замглавы южноуральского района предстанет перед судом за откаты

В Чесменском районе будут судить заместителя главы, попавшегося на откатах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Чесменского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя главы муниципалитета, обвиняемого в получении взятки в значительном и крупном размерах.

По версии следствия чиновник в 2014-2017 годах помог коммерческой организации выиграть три электронных аукциона на заключение муниципальных контрактов на выполнение строительно-ремонтных работ. За свои услуги он получил 10% от стоимости каждого из контрактов, получив в общей сложности 663 тысячи рублей.

Кроме того, за общее покровительство той же фирмы он получил телевизор марки Samsung стоимостью около 26 тысяч рублей. Так же коммерсанты оплатили ему ремонт личных автомобилей на сумму свыше 43 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Чесменский районный суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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