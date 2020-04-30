Южноуральцы устали самоизолироваться и оставили ограничительные меры чиновникам

Южноуральцы устали самоизолироваться и возвращаются к привычной жизни. Об этом говорят индексы самоизоляции, фиксирующие неуклонное снижение домашнего затворничества и рост активности на улицах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем этот показатель в Челябинске опустился до 1,6, в Миассе – до 1,7, Магнитогорске – 2,0. Даже в Златоусте, коорый едва не закрыли на карантин из-за большого числа заболевших, днем индекс самоизоляции составлял всего 2,3 балла, что указывает на большое количество людей на улицах.
Вечером в южноуральских городах по-прежнему многолюдно – почти так же, как было до коронавируса. В Челябинске на дорогах даже отмечены пробки.
А в Снежинске показатель и вовсе равен доэпидемическому.
Похоже, все ограничительные меры, вводимые властями, служат лишь для самоуспокоения чиновников.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 30.04.20
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