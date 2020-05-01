В Челябинской области умерли еще два человека с коронавирусом

Число умерших южноуральцев с COVID-19 выросло до шести.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 1 мая в регионе подтверждены 578 случаев заболевания COVID-19 (+ 31 новое подтверждение ко вчерашнему дню).
Больных COVID-19 – 500 человек. 66 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
6 человек переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умерло 2 человека. Один пациент – от онкологического заболевания (COVID-19 сопутствующее). Второй пациент – от коронавирусной инфекции (пневмонии).
Ранее в Челябинской области скончались четыре пациента с COVID-19 (трое – от онкологического заболевания, один – от коронавирусной пневмонии).
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 30.04.20
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