Жителя Магнитогорска оштрафовали за фейк про банду в белых халатах

В Магнитогорске к ответственности привлечен мужчина, разместивший в интернете недостоверную информацию, связанную с коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полиция Магнитогорска в ходе проверки сведений, опубликованных в сети интернет, установила, что 35-летний местный житель рассказал в социальной сети «ВКонтакте», что бригада медиков под предлогом обработки жилищ от вируса проникает в квартиры и совершает преступления. При этом мужчина знал, что эта информация не соответствует действительности.

По данному инциденту в отношении магнитогорца составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации). Правобережный районный суд Магнитогорска оштрафовал южноуральца на 30 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.05.20

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