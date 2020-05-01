Южноуральцам запретили заезжать в леса

Власти Южного Урала объявили особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, с 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим.

«Он накладывает дополнительную ответственность. Все граждане и руководители организаций должны знать, что въезд в лес, разведение костров и выжигание сухой растительности в этот период под запретом», – отметили чиновники.

Неблагоприятная пожароопасная обстановка сложилась в целом ряде муниципальных образований. В последней декаде апреля активно горела трава, нередко переходя в лесные массивы. Причиной же большинства возгораний был и остается так называемый человеческий фактор. Между тем халатность человека может привести к самым печальным последствиям. Поэтому требования данного режима соблюдать необходимо.

В период действия особого противопожарного режима устанавливаются запрет на посещение гражданами лесов (за исключением лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов), запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территорий, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающим к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным насаждениям, а также проведения иных пожароопасных работ.

Также проводятся работы по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных и длительное время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях садоводческих и огороднических товариществ, организуется работа дополнительных оперативных групп с целью патрулирования территорий, выявления несанкционированных сельхозпалов, оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров.

Кроме того, проводится разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара, организуется работа дополнительных мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса, обеспечивается содержание в исправном состоянии естественных и искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями.

Садоводческим и огородническим товариществам рекомендовано организовать работу по очистке от сухой травянистой растительности, валежника, мусора и других горючих материалов на соответствующих территориях.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влекут наложение штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – до 30 тысяч рублей; на юридических лиц до 400 тысяч рублей.

С начала пожароопасного периода уже составлено более 200 протоколов об административных правонарушениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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