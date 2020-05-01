Губернатор не указ: южноуральские чиновники устроили встречу с ветеранами в разгар режима самоизоляции. Без масок

В Челябинской области ветеранам решили вручить значки ГТО в разгар режима самоизоляции.

Как сообщал ранее «Новый День», режим повышенной готовности был продлен в Челябинской области до 11 мая включительно. Это произошло после решения президента России Владимира Путина об объявлении 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.

«Статистика по заболеваемости говорит о том, что опасность распространения вируса сохраняется», – объяснил это решение глава Южного Урала Алексей Текслер.

Особенную обеспокоенность властей вызывает то, что более половины инфицированных коронавирусом не имеют симптомов. Заболевание удается выявлять только благодаря увеличению объема тестирования, признал губернатор. «Такое число бессимптомных больных – это угроза. Поэтому необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции по 11 мая (включительно)», – подчеркнул г-н Текслер.

Однако для чиновников регионального минспорта, видимо, решения губернатора ничего не значат. У них собственное видение ситуации, и продление режима самоизоляции – не повод отказываться от ранее составленных планов.

Так, сегодня на официальном сайте министерства и в telegram-канале ведомства размещена новость о вручении в Кунашаке ветерану Великой Отечественной войны Сунагату Якупову знака отличия ГТО.

Фото с тг-канала «Минспорта Челябинской области»

«Сунагат Якупов в 95-летнем возрасте приобщился к движению комплекса «Готов к труду и обороне», выполнив нормативы на золотой знак отличия! В торжественной обстановке ему, а также другим активным ветеранам Кунашакского района были вручены знаки отличия ГТО и соответствующие удостоверения», – рапортует пресс-служба минспорта.

Новость сопровождается достаточно большим количеством фотографий, где чиновники позируют вместе с ветераном. При этом ни о социальной дистанции, ни о медицинских масках нет и речи – ни во время вручения знаков ГТО, ни во время чаепития, собравшего за небольшим столом больше десятка пожилых людей.

Фото с тг-канала «Минспорта Челябинской области»

Отметим, что, судя по фото, документы к значкам были подписаны еще 13 декабря прошлого года. Но вручить их решили поближе к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Правда, потом планы по празднованию Победы были существенно скорректированы из-за пандемии коронавируса нового типа. Но в минспорта Челябинской области, видимо, решили побыстрее отчитаться. А, может, этого требует вышестоящее начальство: напоминает же своим подчиненным глава Челябинска Наталья Котова каждую неделю, что юбилейные медали ко Дню Победы нужно вручить до 8 мая.

Челябинск, Виктор Елисеев

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