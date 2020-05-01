В Челябинске водители «скорых» пригрозили бойкотом больных с пневмонией, если их оставят без «президентских» доплат

Водители машин скорой медицинской помощи после разъяснения о «делении» президентских доплат пообещали прекратить перевозить больных с пневмонией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водители машин скорой медицинской помощи начали сбор подписей под обращением губернатору и в региональный минздрав с требованием полной выплаты «президентских» доплат за работу с ковидными больными.

К этому их подвигло собрание 30 апреля, где им объяснили, как будут начислять обещанные президентом Владимиром Путиным доплаты. «По словам директора, если ты в начале месяца перевозишь «ковидного» пациента с подтвержденной инфекцией, тогда ты получаешь 25 тысяч – всю доплату, обещанную президентом. Если ты его перевез в конце месяца, то тебе заплатят только полторы тысячи. Если в середине – 12 500, независимо от того, сколько больных ты перевез за месяц, – цитирует 74.RU одного из водителей. – Причем это должен быть подтвержденный COVID-19, но мы экстренная служба, мы же, как правило, первые забираем пациента и везем в больницу, диагноз подтверждается уже потом, когда ему сделают компьютерную томографию, возьмут анализы. И если медики потом передадут на станцию информацию, что у пациента подтвердился коронавирус, тогда будет оплата, если нет – нет и доплаты. Но мы-то эту информацию точно не узнаем, а значит оплатят так, как это будет выгодно начальству. Получается, кому хотят – дадут денег, а кому не хотят – не дадут».

Как говорят водители, они уже «обожглись» при распределении региональных доплат: кому-то по итогам марта доплатили 57 рублей, кому-то – 2 тысячи. При этом деньги получил и кто-то, кто вообще ни разу не выезжал на «коронавирусных» пациентов, а кто-то из перевозивших больных с COVID-19 – не получили ни копейки, утверждают водители.

«По идее, региональная доплата – три тысячи, но она тоже только за подтвержденных больных, а если ты не знаешь, кого везешь, – извини! А ведь всех пациентов с пневмониями мы увозим в восьмую горбольницу, в ОКБ № 3, где развернуты «ковидные» отделения. Это очередной обман! Путин сказал начислить конкретные суммы медикам и скорым, ни о каком делении этих денег речи не шло», – возмущается водитель.

Это и подвигло сотрудников написать обращение. В письме водители «скорых» ставят региональные власти в известность, что если доплаты начнут «делить», то они оставляют за собой право «на отказ от работы с инфицированными больными и перевозки пациентов с пневмониями, так как каждый из них является потенциальной угрозой СOVID-19».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.05.20

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