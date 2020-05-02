В Челябинской области число больных коронавирусом превысило 600 человек

На Южном Урале продолжается рост заболеваемости COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 2 мая в регионе подтверждены 643 случая заболевания COVID-19 (+ 65 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Проведено за сутки около 3,4 тысячи исследований. Больных COVID-19 – 560 человек. 69 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

«За прошедшие сутки умер 1 человек. Пациент 68 лет, легочная недостаточность (COVID-19 сопутствующее)", – сообщают в ведомстве. Всего в Челябинской области умерло 7 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.05.20

В Челябинске водители «скорых» пригрозили бойкотом больных с пневмонией, если их оставят без «президентских» доплат. / Губернатор не указ: южноуральские чиновники устроили встречу с ветеранами в разгар режима самоизоляции. Без масок. / Южноуральцам запретили заезжать в леса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»