На Южном Урале от COVID-19 умер медик

В Челябинской области число заболевших коронавирусом вплотную приблизилось к 700.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 3 мая в регионе подтверждены 697 случаев заболевания COVID-19 (+ 54 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 608 человек. 74 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки еще 1 человек умер от коронавирусной инфекции. Умерший работал врачем общей практики в Брединской районе. Он осуществлял забор материала у контактных лиц, уточнили в пресс-службе губернатора.

Таким образом, общее число умерших южноуральцев достигло 8 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.05.20

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