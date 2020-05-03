На Южном Урале от COVID-19 умер медик

В Челябинской области число заболевших коронавирусом вплотную приблизилось к 700.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 3 мая в регионе подтверждены 697 случаев заболевания COVID-19 (+ 54 новых подтверждения ко вчерашнему дню).
Больных COVID-19 – 608 человек. 74 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки еще 1 человек умер от коронавирусной инфекции. Умерший работал врачем общей практики в Брединской районе. Он осуществлял забор материала у контактных лиц, уточнили в пресс-службе губернатора.
Таким образом, общее число умерших южноуральцев достигло 8 человек.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 02.05.20
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