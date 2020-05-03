Два теста были отрицательными: в южноуральском минздраве рассказали о погибшем враче

В министерстве здравоохранения Челябинской области раскрыли подробности болезни умершего от коронавируса медика.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, скончавшийся от COVID-19 работал врачом в Брединском районе. Имел высшее профессиональное медицинское образование, много лет проработал в больнице и был опытным и уважаемым специалистом.
Выезжал на забор анализов у жителей с подтвержденной впоследствии коронавирусной инфекцией. Далее у врача дважды был взят биологический материал на COVID-19, оба результата – отрицательные.
Тем не менее 17 апреля у него появились признаки ОРВИ, он начал лечение самостоятельно. 20 апреля у медика была выявлена двусторонняя пневмония. В этот же день в тяжелом состоянии его доставили в ГБ №1 Магнитогорска.
Ежедневно проводились телеконсилиумы с центром телемедицинских консультаций в Челябинске, ведущими специалистами области, дважды проводился телеконсилиум с Москвой. Несмотря на проводимое лечение, состояние неуклонно ухудшалось.
Напомним, ранее пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила о первом в регионе случае смерти врача от коронавирусной пневмонии.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 03.05.20
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