В Челябинске ужесточили контроль за горожанами из-за низкого индекса самоизоляции

В Челябинской области власти ужесточают режим самоизоляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сегодня, 3 мая, на заседании оперативного штаба, которые проводятся, несмотря на выходные, глава региона Алексей Текслер заявил, что в связи с низким индексом самоизоляции в регионе усилена работа полиции.

«Вызывает вопросы то, как жители региона соблюдают режим самоизоляции. Индекс Яндекс-самоизоляция на выходных крайне низкий, особенно в Челябинске и Копейске. Обсудили это вчера с руководством ГУ МВД по Челябинской области. Сегодня усилена работа полиции по Челябинску. Когда наши жители не проявляют ответственность, тогда ответственность вынуждены проявлять работники полиции, которые работают без выходных и праздников», – заявил губернатор.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщают, в свою очередь, что сегодня на территории областного центра работают 16 передвижных пунктов полиции. В каждой группе сотрудники полиции для более оперативной работы оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных челябинцев, получивших от регионального управления Роспотребнадзора предписания об изоляции сроком на 14 дней.

Также сотрудниками полка ДПС ГИБДД на въездах в Челябинск выставлены дополнительный посты с целью обеспечения контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Очевидцы сообщают о сужении магистралей и образовании многокилометровых пробок на въездах и в самом городе.

Граждан, въезжающих в город Челябинск, не имеющих регистрацию на территории города, направляют по объездным дорогам.

Кроме того, в разных районах города Челябинска полицейские проведут профилактическое мероприятие «Тоннель».

Челябинск, Виктор Елисеев

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