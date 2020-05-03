В пригороде Челябинска три человека погибли в огне в соседних домах

В Сосновском районе на пожаре погибли трое мужчин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 3 мая, днем в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании двух частных жилых домов в деревне Султаево Сосновского района.

Первыми в район ЧП прибыли огнеборцы 61-й части (село Долгодеревенское). К этому моменту происходило открытое горение двух деревянных домов. Существовала реальная угроза перехода огня на соседние жилые постройки. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, привлечены дополнительные силы, в том числе от областной противопожарной службы и Специализированной пожарно-спасательной части. К ближайшему водоисточнику проложена магистральная линия, подано 5 стволов на тушение. Общими усилиями возгорание успешно ликвидировано на площади 240 квадратных метров.

В результате ЧП погибли 3 человека, мужчины.

Жильцы соседнего поврежденного дома (5 человек, в том числе 2 детей) будут проживать в деревне Султаево. Один из односельчан отдал им свой дом во временное пользование на безвозмездной основе.

К тушению возгорания привлечено 56 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС 38 человек и 10 единиц техники.

Причина происшествия устанавливается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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