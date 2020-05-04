На Южном Урале зафиксирован рекордный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

В Челябинской области зафиксировали самый большой прирост заболевших COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 4 мая в регионе подтверждены 784 случая заболевания COVID-19 (+ 87 новых подтверждений ко вчерашнему дню – самое большое суточное значение за все время пандемии).

Больных COVID-19 – 673 человек. 96 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 8 человек. Из них 5 – от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).

Челябинск, Виктор Елисеев

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