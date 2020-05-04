Челябинск окружили автомобильные пробки: полиция ужесточает контроль

Полиция продолжает ужесточать контроль за соблюдением режима самоизоляции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции Челябинска усилили меры по контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции, в связи с его низким уровнем, отмеченным губернатором области Алексеем Текслером.

«Сотрудниками городского и областного полков ДПС ГИБДД на въездах в Челябинск выставлены дополнительные посты. В город пропускают транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность людей и экономики. Граждан, въезжающих в Челябинск и не имеющих регистрации на территории города, направляют по объездным дорогам», – рассказали представители силового ведомства.

В связи с этим, на въездах в городах образовались автомобильные пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд затруднен на Бродокалмакском, Свердловском, Уфимском и Троицком трактах.

В разных районах города Челябинска и в разное время полицейские проводят профилактическое мероприятие «Тоннель». Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что необходимо соблюдать меры личной безопасности: надевать защитную маску и перчатки, пользоваться специальными антисептическими средствами, в людных местах соблюдать дистанцию 1,5 метра и чаще мыть руки.

На территории города Челябинска работают 16 передвижных пунктов полиции. В каждой группе сотрудники полиции для более оперативной работы оснащены планшетными компьютерами с доступом к базе данных лиц, которым управлением Роспотребнадзора вынесены предписания об изоляции сроком на 14 дней.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают совместно с представителями министерства здравоохранения региона осуществлять контроль за данными гражданами по месту их проживания.

Стражи порядка проводят с гражданами профилактические разъяснительные беседы о необходимости соблюдения режима повышенной готовности, раздают агитационные листовки и просят граждан не выходить на улицу без крайней необходимости.

В первую очередь, к административной ответственности за несоблюдение правил поведения при режиме повышенной готовности привлекаются нарушители общественного порядка.

Сотрудники полиции сообщают, что контроль на въездах в город 11 мая с 9:00 до 17:00 будет ужесточен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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