«Масочный налог»: с 12 мая южноуральцев обяжут носить маски

Власти Челябинской области обяжут жителей носить маски в общественных местах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 6 мая масочный режим начнет действовать в Челябинской области в рекомендательном формате. С 12 мая это в обязательном порядке коснется всех общественных мест. Об этом глава Южного Урала Алексей Текслер объявил на своей официальной странице в Instagram.

Объявление было походя брошено в сообщении о начале производства медицинских масок на Областном аптечном складе (ОАС). «У линии серьезная плановая мощность – 5 миллионов масок в месяц. Большая часть пойдет в медицинские и социальные учреждения региона, – рассказал чиновник. – Также маски появятся и в аптечной сети».

«Уже с 6 мая в рекомендательном характере вводим масочный режим в общественных местах, транспорте и учреждениях, где оказываются государственные услуги. С 12 мая планируем ввести обязательный масочный режим», – заявил губернатор в комментарии, распространенном его пресс-службой.

При этом о том, по какой цене маски будут продаваться, губернатор не обмолвился ни словом. Напомним, до пандемии одна медицинская маска в аптеках Челябинской области стоила порядка 6 рублей. Теперь купить маску дешевле 25-30 рублей за штуку невозможно. При этом одноразовые маски рекомендуется менять каждые 2-3 часа, то есть в день работающему южноуральцу может понадобиться не менее двух масок. Новую инициативу губернатора в социальных сетях уже успели окрестить «масочным налогом».

«Если они обязательны – раздавайте их в общественных местах бесплатно», – требуют южноуральцы в комментариях под постом губернатора. «Это же не предвыборные листовки, флажки, шарики. Выживайте», – ернически отвечают им земляки.

«Какой бесплатно?!!! Если ухитряются даже продавать маски из китайской гуманитарной помощи, которые должны бесплатно раздаваться», – пишут другие.

«Во всех нормальных странах раздают населению маски, санитайзеры и перчатки бесплатно. А у нас покупай за свой счет, еще и штрафы опять придумают... Нашей власти просто уже совсем на людей наплевать...", – сокрушаются комментаторы.

«За свои деньги, втридорога покупайте маски. У вас нет денег на еду? Нам плевать, главное, маски купите, у нас свои люди их производят, не купите – оштрафуем! Надо же, чтоб как в Москве. Отчитаться перед начальством надо. Хороший губернатор, и конкурсы интересные!" – негодуют южноуральцы.

«В ближайшее время маски появятся в государственных аптеках по приемлемым ценам», – пытаются успокоить их защитники областных властей. Подтверждая своими комментариями, что за маски придется платить, но не уточняя, какую цену следует считать приемлемой. При этом можно отметить, что аптеки ОАС давно уже завоевали репутацию самых дорогих в регионе (руководство ОАС и региональный минздрав всегда объясняли это необходимостью содержать разветвленную аптечную сеть, включающую крайне убыточные точки в глубинке).

Челябинск, Виктор Елисеев

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