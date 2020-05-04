«Трактору» вернули надежду

ХК «Трактор» вновь возглавил Анвар Гатиятулин, приведший клуб два года назад к «бронзе» Кубка Гагарина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», клуб заключил трехгодичный контракт с Анваром Гатиятулиным, который займет пост главного тренера команды. Об этом сообщил генеральный директор «черно-белых» Иван Савин в ходе встречи с губернатором Челябинской области и президентом клуба Алексеем Текслером.

«Анвар Рафаилович, я, как и все болельщики «Трактора», рад, что мы вместе: команда, болельщики и новый главный тренер, – сказал Алексей Текслер. – Вы – тот человек, с кем связаны последние спортивные успехи «Трактора». Мы все помним плей-офф 2018, полуфинал конференции с «Салаватом Юлаевым», упорную борьбу с «Ак Барсом». Болельщики заждались этих победных эмоций, ощущений. И то, что у вас в последнее время был опыт работы в сборной России – это все должно положительно повлиять на вашу новую работу в «Тракторе». Мы все желаем вам успехов, от тренерской команды зависит очень многое. Мы все ждем, что вы сможете сформировать и сплотить команду, продолжить славную традицию челябинского хоккея».

Новый-старый главный тренер «черно-белых» был более краток. «Я рад вернуться в Челябинск, в «Трактор». С сегодняшнего дня приступаю к работе. Благодарю за доверие», – ответил Анвар Гатиятулин.

Напомним, Анвар Гатиятулин – воспитанник хоккейной школы «Трактор». Тренером в системе ХК «Трактор» начал работать в 2010 году, придя в одноименную хоккейную школу. В 2012-2015 годах возглавлял молодежную команду системы «Белые медведи», дважды завоевав со своими подопечными «бронзу». В 2015 году стал исполняющим обязанности главного тренера «черно-белых», после чего «Трактор» начал выбираться из кризиса, начавшегося после завоевания серебряных медалей в сезоне 2012-2013 годов и последовавшей за этим распродажей практически всех ведущих игроков.

Итогом руководства клубом Анвара Гатиятулина стала «бронза» сезона 2017-2018 годов. Однако, тогдашнее руководство команды затянуло с предложением главному тренеру продления контракта. В результате, Гатиятулин ушел в тренерский штаб питерского СКА, а «Трактор» рухнул в затянувшийся кризис, сопровождавшийся лихорадочной сменой главных тренеров, из которого не смог выбраться до сих пор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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