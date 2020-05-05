Полиция ужесточает контроль за соблюдением режима самоизоляции в Челябинской области

Полиция предупредила об усилении мер контроля за соблюдением режима самоизоляции на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ведомство предупреждает граждан об административной ответственности, предусмотренной за нарушение режима самоизоляции. С 6 мая полицейскими будут усилены меры контроля.

«При проведении мероприятий «Тоннель», на въездах в город Челябинск, а также передвижными пунктами полиции будет осуществляться контроль соблюдения ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данные правонарушения будут квалифицироваться в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ», – заявили в региональном ГУ МВД.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. При наступлении последствий в результате данного нарушения ответственность будет более строгой.

Стражи правопорядка призывают граждан не подвергать свое здоровье и самочувствие окружающих людей опасности – соблюдать режим повышенной готовности и оставаться дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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