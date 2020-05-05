Число южноуральцев с COVID-19 превысило 800 человек, среди заболевших – фельдшеры из Златоуста

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 5 мая в регионе подтверждены 828 случаев заболевания COVID-19 (+ 44 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

Больных COVID-19 – 702 человека. 111 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 8 человек. Из них 5 – от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).

Также в минздраве сообщили, что анализ на коронавирус подтвердился у трех фельдшеров скорой медицинской помощи из Златоуста. У всех троих заболевание протекает бессимптомно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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