Число южноуральцев с COVID-19 превысило 800 человек, среди заболевших – фельдшеры из Златоуста

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 5 мая в регионе подтверждены 828 случаев заболевания COVID-19 (+ 44 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
Больных COVID-19 – 702 человека. 111 из подтвержденных пациентов выздоровели и выписаны из больниц.
7 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За время пандемии умерло 8 человек. Из них 5 – от основного заболевания (COVID-19 сопутствующее).
Также в минздраве сообщили, что анализ на коронавирус подтвердился у трех фельдшеров скорой медицинской помощи из Златоуста. У всех троих заболевание протекает бессимптомно.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.05.20
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